Рыбак из мема "Бать, те нормально?" похудел на 100 с лишним кг и снова стал звездой соцсетей

Житель российского города Озерска Сергей Кузнецов, некогда ставший звездой соцсетей благодаря мему "Бать, те нормально?", снова прославился на просторах интернета. Журналисты отыскали мужчину и поразились тому, как рыбак изменился внешне.

Короткое видео с Кузнецовым стало хитом в 2014 году. Хорошо подвыпивший рыбак, уснувший на льду во время зимней рыбалки, подарил ему разные названия - "Бать, те нормально?" или просто "Мем с пьяным рыбаком на льду". Оригинал ролика до сих пор есть на YouTube, и только там он собрал уже более 5 млн просмотров. Сегодня его героя не узнать, ведь он похудел более чем на 100 кг.

Как рассказал однажды Сергей Кузнецов, видео с его участием сняли друзья на Аргазинском водохранилище, там они закрывали сезон рыбалки. Ночь прошла бурно, а вот на утро силы твердо встать на ноги пришли к мужчине не сразу.

"Пришел на работу, а ребята автограф просят. Сказали - звезда", - смеялся мужчина в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят".

Казалось, о герое одного из популярнейших мемов сети стали забывать, но вот свежие снимки Кузнецова 10 марта опубликовали Твиттер журналисты издания "Хорошие новости". Говорят, мужчина обещал привести себя в норму, и, похоже, не бросал слов на ветер.

На пике своей популярности мужчина весил более 200 кг. После смерти двух близких людей Кузнецов твердо решил взяться за вопрос здоровья и за последние несколько лет похудел более чем на центнер. Сегодня его вес колеблется на отметке 97 кг.

Фото: hornews.com

"Я часто смотрел программы по телевизору, как люди сбрасывали по 100 кило за несколько месяцев, - рассказал журналистам Кузнецов. - Они так мучились, здоровье подрывали, а потом еще и набирали обратно, скорее всего. Лучше уж как я: два года в своём темпе поработать и таким уже на всю жизнь остаться".

Снимки мужчины разошлись по соцсетям, и героя столь популярного мема узнали не сразу: "Вот это батя дал", "Да это же батя, вот это нормально", "Бать, те офигенно!" - пишут в комментариях.

Фото: hornews.com

Мужчина признался, что не стал мучать себя диетами. Вместо этого решил больше работать, ходит пешком, уделять время физическим упражнениям. Результат, как говорится, на лицо.

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