Рыбак из мема "Бать, те нормально?" похудел на 100 с лишним кг и снова стал звездой соцсетей

Житель российского города Озерска Сергей Кузнецов, некогда ставший звездой соцсетей благодаря мему "Бать, те нормально?", снова прославился на просторах интернета. Журналисты отыскали мужчину и поразились тому, как рыбак изменился внешне.
Короткое видео с Кузнецовым стало хитом в 2014 году. Хорошо подвыпивший рыбак, уснувший на льду во время зимней рыбалки, подарил ему разные названия - "Бать, те нормально?" или просто "Мем с пьяным рыбаком на льду". Оригинал ролика до сих пор есть на YouTube, и только там он собрал уже более 5 млн просмотров. Сегодня его героя не узнать, ведь он похудел более чем на 100 кг.
Как рассказал однажды Сергей Кузнецов, видео с его участием сняли друзья на Аргазинском водохранилище, там они закрывали сезон рыбалки. Ночь прошла бурно, а вот на утро силы твердо встать на ноги пришли к мужчине не сразу.
"Пришел на работу, а ребята автограф просят. Сказали - звезда", - смеялся мужчина в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят".
Казалось, о герое одного из популярнейших мемов сети стали забывать, но вот свежие снимки Кузнецова 10 марта опубликовали Твиттер журналисты издания "Хорошие новости". Говорят, мужчина обещал привести себя в норму, и, похоже, не бросал слов на ветер.
На пике своей популярности мужчина весил более 200 кг. После смерти двух близких людей Кузнецов твердо решил взяться за вопрос здоровья и за последние несколько лет похудел более чем на центнер. Сегодня его вес колеблется на отметке 97 кг.
"Я часто смотрел программы по телевизору, как люди сбрасывали по 100 кило за несколько месяцев, - рассказал журналистам Кузнецов. - Они так мучились, здоровье подрывали, а потом еще и набирали обратно, скорее всего. Лучше уж как я: два года в своём темпе поработать и таким уже на всю жизнь остаться".
Снимки мужчины разошлись по соцсетям, и героя столь популярного мема узнали не сразу: "Вот это батя дал", "Да это же батя, вот это нормально", "Бать, те офигенно!" - пишут в комментариях.
Мужчина признался, что не стал мучать себя диетами. Вместо этого решил больше работать, ходит пешком, уделять время физическим упражнениям. Результат, как говорится, на лицо.
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