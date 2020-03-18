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8 бесплатных онлайн-курсов и лекций, которыми можно занять себя на карантине

Изучайте дома литературу, маркетинг, дизайн, Фотошоп и даже навыки сомелье

среда, 18 марта 2020, 15:24
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Карантин продолжается, но это не повод унывать. Во всем стоит находить "плюсы", и в данном случае это неплохая возможность заняться дома тем, на что раньше не хватало времени. К примеру, самообразованием.

На этой неделе мы уже рассказывали о музеях мира, которые предлагают онлайн-туры по своим залам, а сегодня смотрите подборку полезных онлайн-курсов и лекций, которыми можно занять себя дома. В числе тем: литература, маркетинг, дизайн, Фотошоп и даже навыки сомелье.

Фото: pinterest.com

Курсы зарубежных университетов на Coursera

Уже далеко не новая платформа для онлайн-образования Coursera традиционно предлагает множество бесплатных курсов всевозможных направлений. На время карантина ресурс открыл доступ к более 3 тысячам курсов для студентов высших учебных заведений. Предложение будет действовать до 31 июля 2020 года.

В свободном доступе лекции по программированию, дизайну, искусству, журналистике, музыке, психологии, маркетингу и другим темам. К тому же сегодня уже не только на на английском языке, но и на китайском, испанском, французском, русском и других.

Pusto Project о живописи, литературе и кино

Редакторы портала "Пусто" традиционно простым языком расскажут вам о художественных течениях, произведениях украинских и зарубежных художников, балете, театре и много другом. На своем YouTube-канале Pusto Project предлагает подкасты и видеолекции. Изучайте биографию и творчество Хемингуэя, современный кинематограф или, к примеру, послушайте историю любви Жана Поля Сартра и Симоны де Бовуар.

Основы дизайна на Creative Practice

Бесплатный курс "Основы дизайна" теперь доступен на Creative Practice. Программа посвящена графическому дизайну, веб- и UI/UX-дизайну. Курс стартует в режиме онлайн уже 21 марта и продлится 2,5 месяца.

История, искусство и литература от Arzamas

Создатели портала Arzamas предлагают на сайте различные курсы в формате подкастов и статей по истории, литературе, антропологии, искусствоведению. Также на сайте есть отдельный раздел для детей с мультфильмами, лекциями, играми и аудиосказками.

30-дневный курс Фотошопа от PHLEARN

Изучайте Фотошоп и его главные функции в рамках бесплатного курса от PHLEARN просто в YouTube. 30 видео, посвященных самому популярному редактору изображений, доступны для просмотра в режиме 24/7. На канале лекторы предлагают бесплатные изображения и печатные материалы, необходимые для закрепления навыков.

Языки, экономика и подготовка к ВНО на Prometheus

Украинская платформа онлайн-образования Prometheus предлагает в эти дни более 100 бесплатных курсов. В их числе подготовка к ВНО, английский язык, маркетинг, экономика, IT, урбанистика, медиаграмотность и многое другое. Записаться на курс и просматривать видео можно с любого устройства (компьютер, смартфон, планшет) 24/7.

История и культура от WiseCow

Портал WiseCow предлагает массу занимательной информации об истории, культуре и искусстве. В перечне курсов на YouTube и SoundCloud есть лекции по истории украинского искусства, голливудского ренессанса, моды и журналистики.

Лекция от сомелье в OpenMind Academy

Ну и вишенка на торте - научитесь разбираться в вине, узнайте, правдивы ли популярные мифы о напитке, и как создать вино без сульфитов. "Лучший украинский сомелье" 2015 года Роман Ремеев делится опытом в авторском курсе, который длится всего один час.

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