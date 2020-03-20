Блогер выстроил чудо-конструкции из домино и пригласил своих кошек все разрушить: видео

YouTube-блогер Cat Navi Desk продолжает веселить подписчиков парой своих талантливых котов. Раньше он научил пушистых звонить в колокольчик и выпрашивать еду, играть на пианино и в настольные игры.

На этот раз парень выстроил чудо-конструкции из фигурок в форме домино и пригласил питомцев поучаствовать в их разрушении. Всего за несколько дней забавный ролик набрал более 4 млн просмотров.

Забавно, что животные не просто разрушили конструкции, как того можно было ожидать, а послушно приняли участие буквально во всех заготовленных "фишках" блогера. То нажмут что-то лапкой, то подтолкнут еще фигурту. Жаль, автор видео не указал, сколько ему потребовалось времени, чтобы надрессировать питомцев и отснять отличный ролик.

Люди показывают в сети своих аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить.

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