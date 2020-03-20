RU  UA

Лайм

Блогер выстроил чудо-конструкции из домино и пригласил своих кошек все разрушить: видео

Всего за несколько дней забавный ролик набрал более 4 млн просмотров

пятница, 20 марта 2020, 20:04
читати статтю українською

YouTube-блогер Cat Navi Desk продолжает веселить подписчиков парой своих талантливых котов. Раньше он научил пушистых звонить в колокольчик и выпрашивать еду, играть на пианино и в настольные игры.

На этот раз парень выстроил чудо-конструкции из фигурок в форме домино и пригласил питомцев поучаствовать в их разрушении. Всего за несколько дней забавный ролик набрал более 4 млн просмотров.

Забавно, что животные не просто разрушили конструкции, как того можно было ожидать, а послушно приняли участие буквально во всех заготовленных "фишках" блогера. То нажмут что-то лапкой, то подтолкнут еще фигурту. Жаль, автор видео не указал, сколько ему потребовалось времени, чтобы надрессировать питомцев и отснять отличный ролик.

  • Люди показывают в сети своих аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить.
  • Читайте также на theLime, как пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали, ведь он оказался вовсе и не щенком.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: животные

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Как приготовить дома томатный суп гаспачо: рецепт и секреты испанской кухни

Как сделать знаменитое блюдо своими руками

Люди показывают в сети аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить

Хозяева меряются размерами своих собакентов, и это уже похоже на флешмоб

Соблюдаем карантин и держим форму: 6 эффективных упражнений, которые заменят спортзал

Как правильно тренироваться в домашних условиях

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: