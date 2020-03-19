Люди показывают в сети аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить

Пользователи соцсетей делятся снимками своих аляскинских маламутов, и это жуть, какими огромными могут быть эти питомцы. Одна из древнейших пород собак славится выносливостью, внушительными размерами, а при этом отменным интеллектом и добродушием.

Средний рост аляскинских маламутов в холке составляет 60 см, вес - 35 кг. Но грубая шерсть визуально делает животных значительно крупнее. Глядя на эти снимки, кажется, что маламуты - точно не те собаки, которых захочется подразнить.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

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