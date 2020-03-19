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Люди показывают в сети аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить

Хозяева меряются размерами своих собакентов, и это уже похоже на флешмоб

четверг, 19 марта 2020, 20:18
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Пользователи соцсетей делятся снимками своих аляскинских маламутов, и это жуть, какими огромными могут быть эти питомцы. Одна из древнейших пород собак славится выносливостью, внушительными размерами, а при этом отменным интеллектом и добродушием.

Средний рост аляскинских маламутов в холке составляет 60 см, вес - 35 кг. Но грубая шерсть визуально делает животных значительно крупнее. Глядя на эти снимки, кажется, что маламуты - точно не те собаки, которых захочется подразнить.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

  • Болонка Коко обожает ходить на двух лапках, и если вы устали от новостей о коронавирусе, вам сюда.
  • Читайте также на theLime, как пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали, ведь он оказался вовсе и не щенком.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: животные

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