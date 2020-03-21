Не находите антисептик для рук? Вот простой рецепт его приготовления дома

Из-за карантина в Украине стало практически невозможно купить некоторые товары, так как многие начали покупать их чуть ли не оптовыми партиями. Например, в большинстве магазинов и аптек уже не осталось антисептиков для рук. В этом материале мы расскажем вам, как сделать антисептик самостоятельно. Для этого вам понадобятся всего 3 простых ингредиента.

Итак, для приготовления санитайзера вам нужны: спирт медицинский (50 мл), глицерин (20-30 мл), эфирное масло (3-5 капель).

Фото: vecherniy.kharkov.ua

Медицинский спирт можно купить в любой аптеке. Продается он максимум по 5 флаконов в одни руки. Также спирт может носить и другие названия, например "Этанол" или "Септил". Проще всего попросить у фармацевта именно спирт, а он уже подскажет вам, какие варианты есть в наличии.

Глицерин также можно купить в аптеке. Если же там вы его не нашли, можно немного схитрить и обратиться в магазин для вейперов. Все дело в том, что основа для вейп-жидкостей - глицерин. И почти во всех специализированных шопах с девайсами для парения ее можно купить отдельно. Также именно из глицерина состоят многие интимные смазки, которые можно приобрести в магазинах для взрослых. Правда, тут скорее всего цена будет немного выше.

Эфирное масло можно использовать абсолютно любое. Не советуем только брать масла с корицей, ментолом и различными перцовыми смесями, ведь они могут сильно печь.

Фото: img.20minut.ua

Для приготовления антисептика вам нужно смешать в небольшой емкости 50 мл спирта и 20-30 мл глицерина. Хорошенько перемешать, чтобы ингредиенты распределились равномерно. Затем добавить в смесь несколько капель эфирного масла, перелить в бутылочку с дозатором и несколько раз сильно взболтать. Санитайзер готов! Перед использованием следует немного встряхивать емкость.

Фото: 1rre.ru

11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса, карантин продлится до 3 апреля. Украинские знаменитости уже рассказали, как проводят время дома.

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