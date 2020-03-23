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Создатели игры S.T.A.L.K.E.R. 2 дразнят фанов первым скриншотом шутера

И на этом в 2020 году сюрпризы не заканчиваются

понедельник, 23 марта 2020, 18:26
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Разработчики постапокалиптического шутера S.T.A.L.K.E.R., украинская студия GSC Game World, по-прежнему скрывает какие-либо подробности о второй части игры, которая находится в разработке. Лишь изредка игроков дразнят любопытными тизерами.

Так, к примеру, недавно на странице игры во "ВКонтакте" появилось изображение впечатляюще детализированного батона. А вот 23 марта авторы игра опубликовали первый официальный скриншот.

Фото: vk.com/stalker2

Первую часть игры об альтернативном мире на территории Чернобыльской зоны отчуждения студия выпустила в марте 2007 года. О будущем релизе его создатели объявили в мае 2018-го. И пока лишь известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 создают на популярном движке Unreal Engine 4.

Примечательно, что опубликовав первый скриншот, авторы проекта анонсировали еще несколько сюрпризов, которыми они также поделятся в этом году. Дата выхода игры так же пока остается неизвестной.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: игры

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