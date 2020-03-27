Готовим дома хрустящие чебуреки с мясом и зеленью: рецепт и секреты узбекской кухни

Чебуреки - очень ароматное и сытное блюдо. Но, разумеется, только в том случае, если они приготовлены правильно и из свежих продуктов. В этом материале мы расскажем вам, как сделать идеальные чебуреки своими руками. Ведь иногда хочется побаловать себя чем-то не очень полезным, но вкусным, верно?

Итак, для приготовления чебуреков вам понадобятся следующие ингредиенты: мука (750 г), соль (1 ч. л.), растительное масло (4 ст. л.), водка (1 ст. л.), вода (300 мл). Фарш: филе куриное (700 г), лук белый (1 шт.), соль (3 ч. л.), перец черный (1.5 ч. л.), петрушка (1/4 пучок), вода (120 мл).

Фото: s.mediasole.ru

Шаг 1: Для начала нужно смешать соль, горячую воду, водку и масло. Затем добавить в эту смесь просеянную муку и перемешивать до тех пор, пока не получится однородное тесто. Если тесто слишком клейкое, можно добавить еще немного муки. Готовое тесто нужно накрыть крышкой и оставить на 30 минут.

Шаг 2: Петрушку и лук нужно помыть, почистить и мелко нарезать.

Шаг 3: Затем пропустить филе через мясорубку и добавить к зелени.

Шаг 4: Добавить соль, черный перец и воду, после чего тщательно перемешать.

Шаг 5: Разделить тесто на 12 частей, из каждой скатать шарик, затем раскатать его в тонкую лепешку.

Шаг 6: В центр каждой лепешки положить начинку (около 2-3 столовых ложек), равномерно распределить ее на половину кружка, сложить чебуреки и защипнуть края вилкой.

Шаг 7: Разогреть растительное масло в глубокой сковороде, опускать в него чебуреки по очереди. Обжаривать нужно до золотистого цвета с обеих сторон.

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