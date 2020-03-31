1 апреля никто не отменял: как разыграть друзей, не выходя из дома

День смеха, День дурака, День шуток - все это различные варианты названий веселого праздника, который отмечается 1 апреля во многих странах. Чтобы вы могли поздравить своих близких, не выходя из дома и соблюдая карантин, мы собрали лучшие розыгрыши, которые можно устроить в квартире.

Печенье с сюрпризом

Для этого розыгрыша вам понадобится любое печенье с начинкой и зубная паста. Разделите половинки печенья, уберите начинку (можете ее съесть или отложить на потом), а вместо нее аккуратно намажьте слой зубной пасты. Снова склейте половинки между собой и проследите за тем, чтобы кто-нибудь точно съел печенюшку за завтраком. И не забудьте по-злодейски похихикать, когда это произойдет.

Фото: lifehacker.ru

Голливудская улыбка

Этот пранк получится организовать, если у вас имеется пищевой краситель красного, фиолетового, черного или любого другого цвета на ваш вкус. Выдавите зубную пасту из тюбика в любую емкость, добавьте несколько капель красителя и тщательно перемешайте. После чего возьмите большой шприц и при помощи него верните пасту в тюбик. Только представьте удивление ваших родных, когда они начнут чистить зубы и увидят фиолетовую пену!

С молоком тоже что-то не так

Еще один розыгрыш, для которого понадобится краситель. В этом случае все совсем просто. Вам достаточно добавить немного пищевого красителя в пачку с молоком и хорошенько взболтать. Но, разумеется, для этого подойдет только молоко в непрозрачной упаковке.

Фото: lifehacker.ru

"Испорченный" ноутбук

Это пранк для тех, кто дорожит своей техникой. Смешайте немного клея ПВА с небольшим количеством мыльной пены, сформируйте реалистичную кляксу на какой-то удобной поверхности, например, на кусочке стекла. Дайте пятну высохнуть, после чего снимите его и положите туда, где оно будет ожидать жертву вашего розыгрыша.

Фото: lifehacker.ru

Оно смотрит!

Эта добрая и смешная шутка отлично подойдет, если у вас дома есть стикеры-глазки. Просто наклейте их на самые различные предметы. Например, на кухонные пренадлежности, зубные щетки, шампуни или продукты в холодильнике. Ваших близких точно удивит и рассмешит такая находка.

Фото: lifehacker.ru

Покупая товары на китайских интернет-площадках, можно прилично сэкономить. Но важно внимательно читать отзывы и смотреть реальные фотографии лотов. Иначе может произойти то, что случилось с ребятами из этого материала.

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