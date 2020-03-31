Почтальон нашел способ развеселить людей на карантине. Идея сработала, и теперь он - звезда соцсетей

Британский почтальон Джон Мэтсон нашел способ подбодрить жителей Западного Болдона в дни карантина. А заодно и себя, ведь в эти непростые дни ему приходится оставаться на маршруте.

39-летний отец двоих детей отказался от своей униформы и теперь каждый день подбадривает людей яркими костюмами. Они далеки от образов Marvel или DC, но в соцсетях Джона уже нарекли супергероем.

Фото: boredpanda.com

"Я работаю почтальоном чуть более четырех лет. До этого я был водителем автобуса, так что эта работа была для меня в новинку. Но я очень люблю ее, - рассказал Мэтсон блогеру портала BoredPanda. - Мне нравится быть на свежем воздухе и встречаться с людьми".

За два года работы мужчина познакомился почти со всеми жителями Западного Болдона. "Это потрясающие люди. Мне повезло доставлять в тот же район, где живу я, поэтому многие из них - мои соседи, а некоторые - друзья", - добавил он.

Привычный рабочий день Джона начинался с сортировки почты и обзвона некоторых получателей, после этого мужчина с коллегой Полом загружал автомобиль и отправлялся развозить письма и посылки. Но в дни карантина все изменилось. "Теперь я не могу пойти в офис, так как контакты необходимо свести к минимуму, - пояснил он. - Пол теперь приходит на работу один, подготавливает всю почту и загрузить фургон. Он едет к моему дому и оставляет сумки, а далее уже ими занимаюсь я со своей тележкой для багажа".

Фото: boredpanda.com

Опустевшие улицы, отсутствие привычных разговоров с соседями и общение на дистанции заставили Джона приуныть. Так и появилась идея достать завалявшиеся в чулане яркие костюмы.

Спустя несколько дней эксперимента, люди, которых навещал Джон, по утрам стали ждать его у окон. Фотографии почтальона тут же разлетелись по соцсетям и сделали его местной знаменитостью.

Фото: boredpanda.com

Фото: boredpanda.com

"Такое количество счастливых людей очень поднимает настроение и мне. Ранее я волновался из-за необходимости выходить на работу, волнуюсь и сейчас, но теперь мне значительно проще, - поделился Джон. - Единственное, что меня действительно очень беспокоит, так это то, что у меня заканчиваются вещи".

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