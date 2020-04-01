Британец угодил в Книгу рекордов Гиннесса, ведь он - старейший человек на планете

Житель графства Гэмпшир Боб Вейтон угодил в Книгу рекордов Гиннеса как старейший человек на планете. Мужчина родился 29 марта 1908 года в многодетной семье, и сегодня ему уже 112 лет.

Как пишет The Guardian, сейчас Вейтон проживает в одном из британских домов для престарелых. В связи с эпидемией коронавируса и необходимостью соблюдать изоляцию лично вручить сертификат мужчине пока не удалось.

У Боба Вейтона большая семья - трое детей, 10 внуков и 25 правнуков. В жизни мужчина и его супруга много путешествовали, пока окончательно не обосновались в Британии. До самого выхода на пенсию в 1973 году Вейтон работал преподавателем морского машиностроения в одном из университетов Лондона.

За годы жизни мужчина пережил так называемую испанку - Пандемию испанского гриппа, перенес несколько серьезных операций, но введенные недавно ограничения в связи с пандемией коронавируса его расстроили. "Я немного расстроен, но это еще одна ситуация, в которой нужно просто принять происходящее", - отметил он.

Предыдущим рекордсменом по долголетию был фермер из Японии Титецу Ватанабе. Мужчина скончался 23 февраля, и на момент смерти его полный возраст составлял 112 лет и 355 дней.

"Не скажу, что это приятно слышать, но я очень рад, что смог так долго прожить и завести столько друзей", - ответил на это Боб Вейтон.

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