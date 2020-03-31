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Коронавирус принца Чарльза снова сделал Елизавету II звездой мемов о бессмертии - вот лучшие из них

В Букингемском дворце переживают о здоровье королевы. Шутники на Reddit считают, что зря

вторник, 31 марта 2020, 16:21
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Коронавирус, который ранее обнаружили у принца Чарльза, а также одного из лакеев Елизаветы II, не на шутку встревожил Букингемский дворец. Медики посоветовали 93-летней королеве перебраться из Лондона в Виндзорский замок и провести карантин там, ведь она находится в группе риска. Но "мемоделы" с этим категорически не согласны.

Как шутят пользователи соцсетей, бессмертной Елизавете II приходилось видеть на своем веку даже Большой взрыв и динозавров. Вирус, который временно разогнал людей по домам, уж точно для нее не угроза. По мемам на эту тему лидируют Twitter и Reddit, мы собрали несколько лучших.

Существа, которые переживут ядерный взрыв: тараканы, тихоходки, кишечная палочка, королева ЕлизаветаФото: reddit.com

Королева Елизавета II наблюдает, как метеорит уничтожает динозавровФото: reddit.com

Фото: twitter.com

Смерть: "Тебе 93. Ты уже достаточно повеселилась. Хватит". Королева Елизавета II: "Мы закончим, когда я скажу"Фото: reddit.com

"Я видел 14000605 вариаций будущего" - "И в каких умирает королева Елизавета?" - "Ни в одной"Фото: reddit.com

Covid-19 проникает в организм королевы Англии. Королева Англии: "У тебя здесь нет власти!"Фото: reddit.com

  • К слову, а апреле этого года Елизавете II, дочери принца Альберта, исполнится 94 года. Она правит страной с 1952-го и пользуется в Великобритании колоссальной популярность. По этим же причинам становится героиней множества безобидных шуток и мемов в соцсетях.
  • Что же касается ее старшего сына, 71-летнего принца Чарльза, наследнику престола удалось одолеть Covid-19, и сегодня он уже не нуждается в изоляции. Его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, у которой коронавируса не обнаружили, останется в изоляции еще до конца этой недели.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: мемы, Елизавета II

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