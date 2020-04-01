Шутки, пранки и забавные открытки на 1 апреля: как поднять друзьям настроение

Вот и наступил самый смешной праздник года - День смеха. Чтобы вы могли поздравить своих близких, не выходя из дома и соблюдая карантин, мы собрали лучшие пранки, которые можно устроить в квартире. Также мы предлагаем вам различные текстовые розыгрыши, смс и другие тематические поздравления на 1 апреля.

Начнем с забавных и необычных пранков. Ранее мы посвятили им отдельный большой материал, поэтому посмотреть все лучшие розыгрыши, которые можно устроить дома, вы можете по выделенной ссылке. Ну а тут мы коротко расскажем вам о нескольких из них.

Печенье с сюрпризом

Для этого розыгрыша вам понадобится любое печенье с начинкой и зубная паста. Разделите половинки печенья, уберите начинку (можете ее съесть или отложить на потом), а вместо нее аккуратно намажьте слой зубной пасты. Снова склейте половинки между собой и проследите за тем, чтобы кто-нибудь точно съел печенюшку за завтраком. И не забудьте по-злодейски похихикать, когда это произойдет.

Фото: lifehacker.ru

Голливудская улыбка

Этот пранк получится организовать, если у вас имеется пищевой краситель красного, фиолетового, черного или любого другого цвета на ваш вкус. Выдавите зубную пасту из тюбика в любую емкость, добавьте несколько капель красителя и тщательно перемешайте. После чего возьмите большой шприц и при помощи него верните пасту в тюбик. Только представьте удивление ваших родных, когда они начнут чистить зубы и увидят фиолетовую пену!

Смешные смс на 1 апреля

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Внимание! В вашем телефоне обнаружен вирус, который можно устранить, угадав, кто прислал это смс и отправив ему какой-либо смс-прикол. В противном случае ваш телефон умрет от скуки.

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Марокканские тараканы вымирают! С вашего счета было снято 10$ на исследовательские работы! Спасибо!

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Внимание! Ваш телефон самоуничтожиться через 30 секунд! Быстро бросьте его в урну, унитаз или в соседа!

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Ваш счет на звонок в службу "Секс по телефону" составил 1 тысячу гривень. Оплатите срочно, иначе нам придется выслать счет вам на работу.

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Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр. Чтобы нажать один, нажмите один. Чтобы нажать два, нажмите два. Чтобы нажать три, нажмите три...

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Спасибо, что вы прочитали это смс-сообщение! С вашего счета снято 100 гривень. Оператор связи.

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Не смогли застать вас дома, так что заказанный вами осиный улей мы оставили около двери в вашу квартиру. Служба доставки.

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Поздравления с 1 апреля в стихах и прозе

***

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха - Первое апреля,

Пора друг друга веселить.



Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

***

Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!



Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни - слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

***

***

Что пожелать тебе в день смеха?

Веселья, радости, успеха,

Удачи полное лукошко,

Погоды ясной за окошком,

Дней беззаботных и счастливых,

Друзей хороших, не фальшивых,

Еще почаще улыбаться

И жизнью этой наслаждаться!

***

Смейся громко, не стесняйся,

Веселись и улыбайся.

Над другими ты шути,

Позитив с собой неси.



Ни минуты не скучай,

Радуйся, люби, мечтай.

С днем смеха поздравляю я,

Сегодня искренне тебя!

***

***

В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

И над кем-то подшутить,

Чтоб народ развеселить.



Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Чтоб улыбка до ушей,

Хоть завязочки пришей.

***

Сегожня празднуем День смеха,

Отложим грустные дела,

Ведь для здоровья и успеха

Улыбка свыше нам дана.



Пусть будет юмора побольше,

Друзей удачно разыграть,

Желаю море вам веселья

И никогда не унывать!

***

***

Поздравляем с прекрасным веселым апрельским праздником! Желаем вам никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!

***

Поздравляю с Днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывный поток положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!

***

Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас мои дорогие с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и позитивными людьми. Смех продлевает нашу жизнь, поэтому побольше вам улыбок, счастливых мгновений и радостных событий.

***

***

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!



***

Поздравляю с Днем смеха и желаю всегда смеяться от души и по-доброму шутить, находить позитив в любой ситуации и радоваться жизни, верить в чудеса и веселить друзей, дарить родным улыбки и светлые моменты счастья.

***

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