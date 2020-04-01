Шутки, пранки и забавные открытки на 1 апреля: как поднять друзьям настроение

Вот и наступил самый смешной праздник года - День смеха. Чтобы вы могли поздравить своих близких, не выходя из дома и соблюдая карантин, мы собрали лучшие пранки, которые можно устроить в квартире. Также мы предлагаем вам различные текстовые розыгрыши, смс и другие тематические поздравления на 1 апреля.
Начнем с забавных и необычных пранков. Ранее мы посвятили им отдельный большой материал, поэтому посмотреть все лучшие розыгрыши, которые можно устроить дома, вы можете по выделенной ссылке. Ну а тут мы коротко расскажем вам о нескольких из них.
Печенье с сюрпризом
Для этого розыгрыша вам понадобится любое печенье с начинкой и зубная паста. Разделите половинки печенья, уберите начинку (можете ее съесть или отложить на потом), а вместо нее аккуратно намажьте слой зубной пасты. Снова склейте половинки между собой и проследите за тем, чтобы кто-нибудь точно съел печенюшку за завтраком. И не забудьте по-злодейски похихикать, когда это произойдет.
Голливудская улыбка
Этот пранк получится организовать, если у вас имеется пищевой краситель красного, фиолетового, черного или любого другого цвета на ваш вкус. Выдавите зубную пасту из тюбика в любую емкость, добавьте несколько капель красителя и тщательно перемешайте. После чего возьмите большой шприц и при помощи него верните пасту в тюбик. Только представьте удивление ваших родных, когда они начнут чистить зубы и увидят фиолетовую пену!
Смешные смс на 1 апреля
***
Внимание! В вашем телефоне обнаружен вирус, который можно устранить, угадав, кто прислал это смс и отправив ему какой-либо смс-прикол. В противном случае ваш телефон умрет от скуки.
***
Марокканские тараканы вымирают! С вашего счета было снято 10$ на исследовательские работы! Спасибо!
***
Внимание! Ваш телефон самоуничтожиться через 30 секунд! Быстро бросьте его в урну, унитаз или в соседа!
***
***
Ваш счет на звонок в службу "Секс по телефону" составил 1 тысячу гривень. Оплатите срочно, иначе нам придется выслать счет вам на работу.
***
Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр. Чтобы нажать один, нажмите один. Чтобы нажать два, нажмите два. Чтобы нажать три, нажмите три...
***
***
Спасибо, что вы прочитали это смс-сообщение! С вашего счета снято 100 гривень. Оператор связи.
***
Не смогли застать вас дома, так что заказанный вами осиный улей мы оставили около двери в вашу квартиру. Служба доставки.
***
Поздравления с 1 апреля в стихах и прозе
***
Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха - Первое апреля,
Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!
***
Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни - слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
***
***
Что пожелать тебе в день смеха?
Веселья, радости, успеха,
Удачи полное лукошко,
Погоды ясной за окошком,
Дней беззаботных и счастливых,
Друзей хороших, не фальшивых,
Еще почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!
***
Смейся громко, не стесняйся,
Веселись и улыбайся.
Над другими ты шути,
Позитив с собой неси.
Ни минуты не скучай,
Радуйся, люби, мечтай.
С днем смеха поздравляю я,
Сегодня искренне тебя!
***
***
В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
И над кем-то подшутить,
Чтоб народ развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Чтоб улыбка до ушей,
Хоть завязочки пришей.
***
Сегожня празднуем День смеха,
Отложим грустные дела,
Ведь для здоровья и успеха
Улыбка свыше нам дана.
Пусть будет юмора побольше,
Друзей удачно разыграть,
Желаю море вам веселья
И никогда не унывать!
***
***
Поздравляем с прекрасным веселым апрельским праздником! Желаем вам никогда не унывать, чаще улыбаться, находить положительные моменты в любой ситуации, не терять присутствия духа и тренировать чувство юмора. Пусть каждый день станет поводом для смеха, шуток и веселья, пусть будет приподнятым настроение, а на сердце всегда присутствует радость!
***
Поздравляю с Днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывный поток положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!
***
Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас мои дорогие с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и позитивными людьми. Смех продлевает нашу жизнь, поэтому побольше вам улыбок, счастливых мгновений и радостных событий.
***
***
Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!
***
Поздравляю с Днем смеха и желаю всегда смеяться от души и по-доброму шутить, находить позитив в любой ситуации и радоваться жизни, верить в чудеса и веселить друзей, дарить родным улыбки и светлые моменты счастья.
***
- Покупая товары на китайских интернет-площадках, можно прилично сэкономить. Но важно внимательно читать отзывы и смотреть реальные фотографии лотов. Иначе может произойти то, что случилось с ребятами из этого материала.
- Читайте также на theLime, как пес вернулся домой со щенком в зубах. Хозяева были готовы принять его, но вовремя передумали, ведь он оказался вовсе и не щенком.
Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.