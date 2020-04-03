Украинский оркестр записал эффектный кавер на Билли Айлиш в режиме онлайн: видео

Участники украинского симфошоу-коллектива PRIME Orchestra приняли участие во флешмобе #StayAtHome и поддержали украинцев на карантине эффектным кавером на хит Bad Guy певицы Билли Айлиш, который записали в режиме онлайн.

В записи ролика одновременно приняли участие 25 музыкантов из разных уголков Украины - Харькова, Черновцов, Полтавы, Киева и других городов. Запись всех партий и монтаж ролика заняли девять дней.

Наибольшую сложность в процессе работы над роликом вызвал звук, ведь электроинструменты записывались через звуковую карту, а акустические – просто на мобильные телефоны.

Как отметили участники PRIME Orchestra, главный месседж их онлайн-перформанса - важность поддерживать друг друга в дни самоизоляции и оставаться дома до окончания карантина.

Пользователи соцсетей пародируют известные картины, и это лучшее развлечение в дни карантина. Оказывается, шедевр Сальвадора Дали можно смастерить из подручных... блинов.

Родители постят фото нескучного карантина с детьми, и некоторым из них можно только посочувствовать.

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