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Травмированного Сергея Притулу прооперируют: что об этом известно

Детали инцидента по-прежнему остаются неизвестными

четверг, 27 июня 2019, 14:12

Украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно при неизвестных обстоятельствах серьезно травмировал ногу, вынужден лечь в клинику, где его прооперируют.

Об этом лидер юмористического проекта "Вар’яти" рассказал на личной странице в Facebook. Деталей о своей травме Сергей Притула по-прежнему раскрывать не стал, однако упомянул, что среди возможных травм ноги получил самую тяжелую.

"Врачи сказали, что я - чемпион! Из всех вариантов такой травмы я выбрал самую сложную. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму", - посмеялся ведущий.

"Меня не будет в Киеве неделю-полторы. Стационар + операция. Но постараюсь быть активным в сети. А когда вернусь, то и по ток-шоу. В конце концов, нога - это не председатель и не руки! Берегите себя и будьте здоровы!" - добавил Притула.

Ранее в соцсетях ведущий опубликовал снимок, на котором видна его левая нога в гипсе. Подробности инцидента остались неизвестными.

  • Актера театра и кино, звезду фильма "Овод" Андрея Харитонова, о смерти которого стало известно 24 июня, будет похоронен в родном городе - в Киеве.

  • В Лос-Анджелесе на 74 году жизни умер американский актер Билли Драго (Уильям Юджин Берроуз). За годы карьеры он сыграл более 100 ролей, преимущественно злодеев. Наиболее известными стали роли в сериалах "Зачарованные", "Сверхъестественное" и "Секретные материалы".

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