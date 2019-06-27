Травмированного Сергея Притулу прооперируют: что об этом известно

Украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно при неизвестных обстоятельствах серьезно травмировал ногу, вынужден лечь в клинику, где его прооперируют.

Об этом лидер юмористического проекта "Вар’яти" рассказал на личной странице в Facebook. Деталей о своей травме Сергей Притула по-прежнему раскрывать не стал, однако упомянул, что среди возможных травм ноги получил самую тяжелую.

"Врачи сказали, что я - чемпион! Из всех вариантов такой травмы я выбрал самую сложную. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму", - посмеялся ведущий.

"Меня не будет в Киеве неделю-полторы. Стационар + операция. Но постараюсь быть активным в сети. А когда вернусь, то и по ток-шоу. В конце концов, нога - это не председатель и не руки! Берегите себя и будьте здоровы!" - добавил Притула.

Ранее в соцсетях ведущий опубликовал снимок, на котором видна его левая нога в гипсе. Подробности инцидента остались неизвестными.

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