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Полякова на шоу "Х-фактор" попыталась затмить собой Каменских: похоже, идея провалилась

Поп-диву пристыдили за "детские приколы"

понедельник, 1 июля 2019, 13:18
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Украинская поп-дива Оля Полякова, которая в этом году стала судьей вокального проекта "Х-фактор" на канале СТБ, уже со старта решила затмить собой не менее эффектную коллегу по цеху, певицу Настю Каменских.

На личной странице в Instagram вслед за Каменских "первая блондинка страны" опубликовала фото за судейским столом, после чего устроила голосование, призвав своих фолловеров проголосовать "кто краше". Но идея провалилась - Полякову пристыдили за "детские приколы" и "очаровательными" назвали обеих певиц.

"Ну, предлагаю конкурс, кто краше?" - спросила под новым постом Полякова. В своем коллаже артистка совместила свою фотографию с нашумевшим ранее фото Насти Каменских. Обе были сделаны на съемочной площадке нового сезона шоу "Х-фактор".

Пост Поляковой собрал более 60 тыс. лайков и сотни комментариев, в которых заметно лидирует Настя Каменских. При этом многие фолловеры звезды посчитали конкурс глупым, назвав обеих певиц "блестящими".

"Сравнивать глупо. Две абсолютно разные и каждая по-своему прекрасна!", "Настя, потому что она не предлагает конкурсы на "кто лучше". Все люди прекрасны по-своему", "Оля, глупые детские приколы. Никто не лучше, обе хороши", "Мда, Оля Полякова, 35 лет..." - осудили в комментариях исполнительницу.

Напомним, организаторы "Х-фактор" объявили новый судейский состав, который займет место за столом юбилейного, 10 проекта. Стартует он на канале СТБ уже 14 сентября. Предыдущую судейскую четверку покинули певцы Олеги Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой). Их места заняли поп-дива Оля Полякова и итальянский тенор Алессандро Сафина.

Новой ведущей юбилейного сезона "Х-фактор" станет актриса и телеведущая Даша Трегубова.

  • Как писал ранее The Lime, народный артист Украины Виктор Павлик засветился на на съемках шоу "Х-фактор". Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный за кулисами проекта.
  • Ранее Виктор Павлик впервые заговорил о разводе с третьей супругой и романе с молодой поклонницей. 25-летнюю Катерину Репяхову артист уже называет своей четвертой женой.

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