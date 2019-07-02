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Открути крышку ногой: звезды массово участвуют в новом необычном флешмобе

Знаменитости принимают участие в оригинальном челлендже

вторник, 2 июля 2019, 20:33
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В сети набирает популярность новый флешмоб под названием "Bottle Cap Challenge", что с английского языка переводится как "Испытание бутылочной крышки". В нем уже приняли участие многие селебрити, которые решили продемонстрировать свою ловкость и спортивную подготовку.

Суть челленджа в том, чтобы точным ударом ноги открутить крышечку от бутылки или банки. Эта шуточная идея не такая уж и простая, но некоторым звездам кино и спорта она все-таки оказалась под силу. Своими флешмоб-роликами уже поделились в соцсетях такие знаменитости, как Джейсон Стэйтем, диджей Дипло, Конор Макгрегор и другие.

Стэйтем в очередной раз порадовал своих фанов и укрепил свой образ суперзвезды боевиков - его удар оказался идеально точным и выглядел действительно круто.

Боец MMA Макс Холлоуэй тоже справился с поставленной задачей и открутил крышку. Правда, она в результате так и осталась на бутылке, несмотря на четко поставленные движения спортсмена.

Конор Макгрегор при выполнении задачи зачем-то взял в руки дополнительную бутылку. То ли для храбрости, то ли для лучшей балансировки.

Знаменитый диджей Дипло исполнил трюк без лишнего пафоса, отдыхая на пляже. И, надо признать, получилось у него не хуже, чем у соперников-спортсменов.

А вот чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова решила не просто похвастаться ловкостью, но и удивить оригинальностью исполнения. Вместо бутылки у Ирины на видео оказалась банка соленых огурцов.

  • Ранее в эфире канала "1+1" прошел 6 выпуск 5 сезона вокального шоу "Голос. Діти". Второй и завершающий этап "Нокауты" стал последним перед суперфиналом. По завершении 5 выпуска в команде каждого звездного тренера остались четыре участника. В это воскресенье все они посоревновались за место в прямом эфире, вот только прошли в него лишь шесть детей - по два ребенка из каждой команды.

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