Выйди к нам без охраны: разгневанные украинки запустили в сети флешмоб против Зеленского

Украинок возмутило скандальное заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинках как бренде страны и они устроили гневный флешмоб.

Своим мнением на этот счет они делятся в соцсети.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Париже, рассказывая о туристических возможностях Украины, оскорбил часть украинских женщин, назвав их "туристическим брендом".

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского озвучили скандальную идею о будущем здания АПУ. В частности, здание на улице Банковой в Киеве, где сейчас находится Администрация Президента Украины, могут продать или превратить в музей.

Также сети удивило исчезновение указа Зеленского с президентского сайта.

Помимо этого, фраза Зеленского о портретах детей в кабинетах чиновников стала поводом для ярких фотожаб.