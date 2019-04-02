В США запустили необычный флешмоб о привилегиях "белых людей"

В Соединенных Штатах Америки набирает популярности флешмоб под названием #MyWhitePrivilege (#МоиБелыеПривилегии).

Об этом сообщает интернет-ресурс Esquire.

Пользователи сети рассказывают в интернете истории о своих жизненных ситуациях и поступках, когда они избежали наказания только из-за своей европейской внешности.

Отмечают, что флешмоб начался с поста пользователя Twitter @Freeyourmindkid, который обратился к "белым людям" с вопросом о самых возмутительных поступках, которые они не смогли бы совершить, будь они темнокожими или любой другой национальности.

После этого данная тема стала популярной и американцы начали публиковать посты с хештегом. Примечательно, что каждый воспринял флешмоб по-своему.

"Будучи подростком, я плюнула в лицо полицейскому, когда он сорвал вечеринку. Потом он отвез меня до дома и сказал моей маме, что я "хулиганка". #МоиБелыеПривилегии".

"Меня остановили за то, что у меня не горели фары. Я и подумать не успел, а моя рука уже доставала бумажник. Все закончилось тем, что мы стояли с полицейскими возле моей машины и травили шутки. И это #МоиБелыеПривилегии".

"Я мать-одиночка, пытающаяся свести концы с концами. Я часто продаю вещи на сайте Craigslist, сдаю кровь за деньги, не оплачиваю счета. Все говорят, что я сильная и достойна восхищения, и меня никогда не упрекнули в том, что это моя вина. Никто не критикует мое положение одинокого родителя. #МоиБелыеПривилегии"

Мне никогда не приходит в голову задаваться вопросом, сыграет ли моя этническая принадлежность какую-либо роль, когда я устраиваюсь на работу. #МоиБелыеПривилегии Помимо тех, которые согласился с идеей флешмоба и признал существование повседневных проявлений расовой дискриминации, есть пользователи, которые назвали "белые привилегии" мифом или выразили недоумение в связи с распространением такого флешмоба.

"Меня действительно смущает, что флешмоб #МоиБелыеПривилегии сейчас в тренде…".

Многие также отнеслись к флешмобу с иронией.

"Зашел в Twitter и увидел в тренде #МоиБелыеПривилегии. Ну, я пошел".

Как сообщал "Апостроф", в интернете получил популярность новый челлендж: пользователи со всего мира убирают мусор на какой-либо загрязненной территории и выкладывают фотографии "до" и "после" с хештегом #trashtag.