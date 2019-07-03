Я бы с удовольствием жила в Украине - Нино Катамадзе

Украинцы - очень теплый и отзывчивый народ. Приезжая в Украину с концертами, грузинская певица Нино Катамадзе практически не находит времени прогуляться по городам или открыть в них для себя что-нибудь новое. Однако артистка уверена, что с удовольствием жила бы этой стране.

Об этом Катамадзе упомянула в короткой беседе с The Lime на съемочной площадке вокального шоу "Х-фактор" телеканала СТБ. В одном из выпусков нового юбилейного сезона 46-летняя певица займет место приглашенного члена жюри (репортаж со съемок проекта смотрите на сайте уже в эти выходные).

Как отметила артистка, за годы концертов в Украине между ее слушателями и группой появилась тесная связь. Прежде всего, из-за взаимной любви и непростых совместных историй.

"Слушатели и я - мы нашли друг друга. Это люди, которым нравится наша музыка, и это первая причина. Вторая - мне кажется, очень чувствуется моя любовь к Украине и ее жителям. Это большая любовь. А еще переживания друг за друга, много общих и непростых историй", - отметила Катамадзе.

За ситуацией в Украине исполнительница следит по мере возможности, зачастую узнает о происходящем из телевизора.

"Я бы с удовольствием жила в этой стране, это я точно могу сказать. Здесь очень теплый и отзывчивый народ", - подчеркнула она.

Комментировать ситуацию в Грузии и свой отказ от выступлений в России исполнительница наотрез отказалась.

Напомним, организаторы "Х-фактор" объявили новый судейский состав, который займет место за столом юбилейного, 10 проекта. Стартует он на канале СТБ уже 14 сентября. Предыдущую судейскую четверку покинули певцы Олеги Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой). Их места заняли поп-дива Оля Полякова и итальянский тенор Алессандро Сафина.

Новой ведущей юбилейного сезона "Х-фактор" станет актриса и телеведущая Даша Трегубова.

Вечером 30 июня соцсети облетел Facebook-пост Нино Катамадзе, в котором певица официально отказалась от дальнейших выступлений в России. Страну артистка назвала оккупантом, а ее президента Владимира Путина - врагом. Таким образом знаменитость поддержала массовые протесты в Грузии.

Уже на следующий день в Кремле ответили на выпад Катамадзе. Певицу назвали талантливой, однако несведущей в политике.

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