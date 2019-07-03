Регина Тодоренко засветила первые фото трехдневной свадьбы в Италии

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов засветили первые кадры празднования свадьбы в Италии. Свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, сейчас же решила отметить это событие в кругу друзей.

Праздновать свадьбу одна из самых обсуждаемых таблоидами пар будет три дня. Из Instagram-сториз супругов стало известно, что первый вечер молодожены и их гости провели за ужином у моря.

Накануне важного события Регина Тодоренко поделилась с фолловерами переживаниями. Как и любая невеста, телеведущая боялась каких-либо проблем и неприятностей.

"Нервное напряжение на максимуме перед самым важным днем в этом году! Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии", – писала в соцсети Тодоренко.

Среди гостей Тодоренко и Топалова засветилась украинская телеведущая Леся Никитюк. В своих "сториз" знаменитость также публикует снимки и видео из солнечной Италии.

Напомним, сегодня Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают сына Михаила. Первенца ведущая родила в декабре 2018 года.

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