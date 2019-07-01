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Повзрослевшего сына Тины Кароль назвали копией отца: фото

Певица проведывает 10-летнего сына в Англии

понедельник, 1 июля 2019, 17:05
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Украинская поп-певица Тина Кароль умилила поклонников снимками повзрослевшего сына Вениамина, которого сейчас проведывает в Англии. В одной из местных школ мальчик заканчивает очередной учебный год.

Подписчики артистки в Instagram обратили внимание на поразительное сходство ребенка с отцом, продюсером Евгением Огиром, который ушел из жизни в апреле 2013 года.

"Мой герой", - коротко прокомментировала Кароль фотографии сына в "сториз". Снимки в скором времени распространили по соцсети фан-клубы исполнительницы.

"Как же Вениамин похож на папу... счастья вашей семье и здоровья маме и сынуле!", "Мальчик очень похож на отца, пусть проживет долгую и счастливую жизнь", "Просто копия Евгения", "Папин сынуля", - отметили под снимками.

Сегодня Вениамину Огиру 10 лет, он живет и учится в школе Великобритании. Как ранее рассказала артистка, мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив. Там же школьник частенько наведывается в украинскую общину, где удивляет публику украинскими нарядами и танцами.

Со времени последних совместных фото певицы с сыном и супругом мальчик заметно изменился.

Супруг исполнительницы Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года в одной из больниц Киева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Состояние Евгения Огира оценивалось как тяжелое, бессильными оказались и зарубежные специалисты.

  • Ранее украинская поп-дива Оля Полякова, которая в этом году заняла место за судейским столом проекта "Х-фактор", уже со старта попыталась затмить собой Настю Каменских. Похоже, идея певицы провалилась.
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