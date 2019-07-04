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Ким Кардашьян заметила свое фото в незаконной рекламе - это была самая дорогая оплошность бренда

Модели выплатят крупную сумму

четверг, 4 июля 2019, 16:15
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Американская супермодель Ким Кардашьян выиграла суд против одежного бренда, который незаконно использовал ее фотографию в рекламе.

Похоже, это была самая дорогая оплошность торговой марки. Как пишет TMZ, суд обязал ее представителей выплатить знаменитости почти 3 млн. долларов.

Как пишет источник, местная компания Missguided USA создавала в сети коммерческие страницы, где продавала аналоги одежды Ким Кардашьян. Рекламные кампании выглядели так, будто модель является лицом одежного бренда.

После недолгих разбирательств суд признал гениев-маркетологов виновными и обязал компанию выплатить модели компенсацию в размере 2,7 млн долларов, хотя изначально звезда требовала 5 млн.

  • Ранее Ким Кардашьян объяснила странное имя новорожденного сына. Как оказалось, на ее выбор повлиял отец новорожденного и муж светской львицы, рэпер Канье Уэст.
  • Канье Уэст выпустил новую линейку дизайнерской обуви - в сети сказали, что такой "дичи" еще не видели.

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