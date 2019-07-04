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Притула впервые рассказал о травме, из-за которой ему потребовалась операция

В гипсе ведущему придется быть еще около двух месяцев

четверг, 4 июля 2019, 14:47
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Украинский телеведущий и юморист Сергей Притула, который недавно перенес операцию на ноге, впервые рассказал об инциденте и полученной травме.

По словам Притулы, неприятность с ним произошла просто на ровном месте, еще и во время празднования его дня рождения. Еще до операции ведущий дал интервью проекту "Вікна-новини".

"На ровном месте поскользнулся возле бассейна и весом своего тела наделал себе проблем", - с улыбкой рассказал он.

Хирургического вмешательства из-за сложности травмы избежать Притуле не удалось.

"Все хорошо, сейчас я под наблюдением врачей, ждем пока пройдет отек. И где-то через неделю будем делать операцию, потому что там и кость пошла спать, и связки порваны", - объяснил ведущий.

Согласно предварительным прогнозам врачей, в гипсе Притуле придется быть еще около двух месяцев после операции.

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