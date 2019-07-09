Регина Тодоренко в свадебном мини снялась для обложки глянца

Украинская телеведущая Регина Тодоренко после трехдневной свадьбы в Италии появилась на обложке российского журнала, для которого снялась в свадебном мини-платье.

Фото для глянца знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram, где также поинтересовалась мнением фолловеров о подобных нарядах для торжества.

"Кто из вас, девчат, рискнул бы надеть платье-мини?" - спросила Тодоренко под фотографией.

Менее чем за сутки снимок телеведущей собрал более 430 тыс. лайков. В комментариях к посту пользователи сети обсуждают внешность Тодоренко, а также дискутируют насчет допустимой длины свадебных нарядов.

Напомним, свои отношения Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов узаконили еще в октябре прошлого года, а этим летом решили отметить это событие в кругу друзей.

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