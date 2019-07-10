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Лобода показала обнаженное фото в позе йоги: все кинулись хвалить певицу, вот только в кадре не она

Пользователям сети не составило труда отыскать в Instagram оригинал

среда, 10 июля 2019, 13:06
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Украинская поп-певица Светлана Лобода взволновала поклонников обнаженным фото. На нем светловолосая девушка запечатлена в стойке на голове. Фолловеры звезды кинулись хвалить артистку за умения в йоге, вот только на снимке вовсе не Лобода.

Фото появилось в Instagram-профиле певицы без какой-либо конкретики: "Принять позу", - написала под снимком исполнительница. Еще ниже Лобода пообещала (скорее всего в шутку) повторить ее на одном из концертов в России.

"Светочка, я просто восхищаюсь вами", "Вау, молодчина", "Фото - улет. Можно смотреть бесконечно", - стали восхищаться фолловеры звезды.

Но среди 140 тыс. пользователей, которые лайкнули снимок лишь за первый час, нашлись и те, кто засомневался: "Это точно Лобода?", "Света, это же не вы в кадре. Волосы короткие", "Ну вот, теперь все будут думать, что это вы на фото", - отметили под постом.

Пользователям сети не составило труда отыскать в Instagram оригинал. На фото оказалась американская модель с ником nude_yogagirl, которая скрывает свою личность. За талантами "йога-девушки" в соцсетях следят более 900 тыс. подписчиков.

Почему снимок модели оказался в профиле Светланы Лободы - неизвестно. Похоже, это очередной успешный трюк певицы с целью прорекламировать свой концертный график в РФ.

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