Лобода показала обнаженное фото в позе йоги: все кинулись хвалить певицу, вот только в кадре не она

Украинская поп-певица Светлана Лобода взволновала поклонников обнаженным фото. На нем светловолосая девушка запечатлена в стойке на голове. Фолловеры звезды кинулись хвалить артистку за умения в йоге, вот только на снимке вовсе не Лобода.

Фото появилось в Instagram-профиле певицы без какой-либо конкретики: "Принять позу", - написала под снимком исполнительница. Еще ниже Лобода пообещала (скорее всего в шутку) повторить ее на одном из концертов в России.

"Светочка, я просто восхищаюсь вами", "Вау, молодчина", "Фото - улет. Можно смотреть бесконечно", - стали восхищаться фолловеры звезды.

Но среди 140 тыс. пользователей, которые лайкнули снимок лишь за первый час, нашлись и те, кто засомневался: "Это точно Лобода?", "Света, это же не вы в кадре. Волосы короткие", "Ну вот, теперь все будут думать, что это вы на фото", - отметили под постом.

Пользователям сети не составило труда отыскать в Instagram оригинал. На фото оказалась американская модель с ником nude_yogagirl, которая скрывает свою личность. За талантами "йога-девушки" в соцсетях следят более 900 тыс. подписчиков.

Почему снимок модели оказался в профиле Светланы Лободы - неизвестно. Похоже, это очередной успешный трюк певицы с целью прорекламировать свой концертный график в РФ.

Певица Настя Каменских удивила откровенным видом на сцене, на этот раз в недоумении даже фаны. Как отметили фолловеры исполнительницы, она превзошла саму себя.

Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала очередную волну гордости в соцсетях. Там бурно обсуждают ее внешний вид во время официального визита в Канаду.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.