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Настя Каменских удивила откровенным видом на сцене: на этот раз в недоумении даже фаны

Как отметили фолловеры певицы, она превзошла саму себя

понедельник, 8 июля 2019, 19:42
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Украинская поп-дива Настя Каменских озадачила поклонников чересчур откровенным нарядом на сцене в Одессе.

Как отметили ее фолловеры в Instagram, на этот раз любительница сверкнуть фигурой превзошла саму себя.

Фото исполнительницы появилось в на странице фан-клуба Потапа и Насти pin is family. Судя по всему, не в восторге от ее костюма даже поклонники, которые зачастую защищают Каменских от атак хейтеров. Мол, хорошая фигура и внешность в целом, чего бы и не показать публике.

"Мне, мягко говоря, не нравится, это мягко говоря... ощущение, что на Настю топ мал, и на грудь не налазит. О мишуре я промолчу. Жесть, короче… Я Настю люблю, она в любом образе хороша, но это..." - отметил автор поста.

Фото исполнительницы в откровенном образе собрало без малого тысячу лайков. В комментариях участники фан-клуба высказались "за" и "против". Что правда, первых - единицы.

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"Такая красивая женщина и так портит себя этими нарядами. Зачем?", "Настя, вам сколько лет? Разве при вашем статусе еще нужны эти дешевые тряпки?", "Жесть, вот зачем?", "Не стану говорить, на кого она похожа, но с каждым разом хуже и хуже", "Мда… дешевеют наши звезды", - удивились в комментариях.

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