Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты

Именитый журнал Forbes представил ежегодный список самых высокооплачиваемых селебрити мира, в который вошли музыканты, спортсмены и актеры кино. Рейтинг этого года возглавила певица Тейлор Свифт, ей за прошлый год удалось заработать $185 млн.

В первую тройку также вошли модель и бизнесвумен Кайли Дженнер ($170 млн) и рэпер Канье Уэст ($150 млн).

Что же касается первой десятки списка, ее составили футболист Лионель Месси ($127 млн), певец Эд Ширан ($110 млн), футболисты Криштиану Роналду ($109 млн) и Неймар ($105 млн), группа The Eagles ($100 млн), психолог и телеведущий Фил Макгроу ($95 млн), а также боксер Сауль Альварес ($94 млн).

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