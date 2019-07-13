Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн отличилась ярким нарядом на красной дорожке в Одессе: фото

В пятницу, 12 июля, в Одессе стартовал 10-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлится до 20 июля включительно. В числе специальных гостей юбилейного мероприятия - американская актриса Роуз Макгоуэн, звезда фильма "Зачарованные" ("Всі жінки відьми").

На красную дорожку кинофестиваля, которая традиционно развернулась у городского театра оперы и балета, 45-летняя Макгоуэн вышла в ярком приталенном платье. Свой образ знаменитость дополнила крупными желтыми серьгами и стильными белыми туфлями.



Фото: Ольга Покровская (канал "Україна")

Актрису громко приветствовали зрители, которые собрались у ограждения фестиваля. Некоторые признались Макгоуэн, что уже много лет являются ее поклонниками. 13 июля актриса проведет в Одессе мастер-класс с ретроспективой картин из своей фильмографии.

В целом же на красную дорожку фестиваля традиционно вышли украинские селебрити, в этом году на ней были замечены певица Джамала, ведущая Леся Никитюк, режиссер Ахтем Сеитаблаев, комики-одесситы Олег Филимонов, Борис Барский, Георгий Делиев, Алексей Мигранович, звезда шоу "Холостяк" Иракли Макацария, травести-дива Монро и другие.

Среди специальніх гостей фестиваля в ближайшие дни также ожидается оскароносная французская актриса Катрин Денев.

Британский режиссер Майк Ли, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, публично выразил в Одессе свою поддержку украинскому коллеге, заключенному в РФ режиссеру Олегу Сенцову.

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