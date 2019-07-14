В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Июль, Одесса. Вот уже десятый год подряд здесь проходит Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ). Его гостями становятся не только украинские селебрити, но и мэтры кино, чьи имена нам знакомы с детства. На этот раз в числе специальных - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн. И вы бы видели ее глаза, когда она узнала, что в украинской версии сериал получил название "Всі жінки відьми".

У пресс-центра собралась толпа журналистов - все хотят пообщаться с актрисой, за чьими плечами очень насыщенная и непростая карьера. Взлеты и падения, борьба и удары в ответ. Это Роуз Макгоуэн играла в одном из самых популярных сериалов 2000-х. Она же была спутницей безбашенного Мэрилина Мэнсона. И она же стала одной из жертв сексуального насилия со стороны продюсера Харви Вайнштейна. На последнюю тему Макгоуэн больше не говорит, но охотно общается на любые другие. На беседу с ней нам дают всего по семь минут, а столько всего хочется спросить. Когда я захожу в пресс-рум, актриса тут же встает со стула и первая протягивает руку: "Привет. Я - Роуз. Рада встрече".

- Роуз, вас знают сегодня как актрису, модель, певицу, режиссера, писательницу, активистку. Оглядываясь на годы вашей карьеры, что из этого вам ближе всего? Или это просто путь, который вы проходите поэтапно?

Наверное, я бы сказала, что сегодня я художник. Художник, потому что он может заниматься разными направлениями, не только чем-то одним.

- Как вы стали гостьей кинофестиваля в Одессе? Это было просто спонтанное предложение из Украины?

Да, они просто вышли на моего друга, а я всегда хотела приехать в Украину, Одессу. Мне очень нравятся эти края. Здесь потрясно. К тому же я просто обожаю места, где так же любят кино, где им горят. И мне очень нравится европейское кино.

- Очень радует, что сегодня люди уже реже задают вопрос: "Украина? А где это?"

О, нет. Я поумнее буду.

- Вы упоминали сегодня, что вы просто собрали сумку и сели в самолет. Сколько обычно вам нужно времени, чтобы выбрать наряд для красной дорожки, собрать все необходимые вещи?

Никогда не угадываю с этим. Распаковываюсь и думаю: "Чем я вообще думала, когда собиралась?" Странные бывают решения, правда. Вчера на красной дорожке все выглядели очень стильно, но не я.

- Да ладно вам.

Нет, в целом неплохо. Но это было не бального типа платье. Но скажу честно, я просто ненавижу их. Я надевала их столько лет на все эти сборища в Голливуде, что сегодня мне просто уже не охота. Хотелось выглядеть обычно.

- То есть вам не нужны стилисты, парикмахеры, другие советчики?

Нет, я не работаю со стилистами, это лишнее. Я могу одеваться сама, что хорошо, то ли не очень… (смеется)

- Это ваш первый визит в Украину. Каковы впечатления за эти дни в Одессе? Было ли время прогуляться, осмотреться?

Нет, времени пока не было, но мне обещали его после интервью. Но главное из того, что я пока замечаю, - люди здесь очень чуткие, умные и очень добры со мной. Ко мне относятся с уважением, как к человеку, а не как к предмету, на который можно просто пялиться. Я очень ценю человечность.

- У вас очень насыщенная жизнь и карьера: множество ролей в кино, музыкальные и литературные проекты, вы два года прожили под одной крышей с Мэрилином Мэнсоном… какой из периодов вы могли бы назвать наиболее важным и значимым для вас, и почему?

Наверное, период написания книги и моего альбома PLANET 9, который скоро выйдет. Период написания "Смелой" (одна из книг актрисы - Ред.) - она помогла мне многое пережить и отпустить. А работая над альбомом, я как-то переключилась, это был довольно медитативный процесс. Все эти звуки… будто в космосе.

- Возможно, скоро мы и правда сможем летать в космос. В настоящий. Во всяком случае, Илон Маск обещает.

Надеюсь. Хотя разве мы не в космосе сейчас? Оглянитесь, мы просто забываем. Люди говорят: "Я бы в космос слетал..." А я им отвечаю: "А мы, по-вашему, сейчас где находимся?"

- Когда-то я очень фанател по творчеству Мэнсона. Мир знает его как шок-рокера и последнего психа, вы же знаете его настоящим. Назовите три вещи, которые запомнились вам больше всего из его повседневной жизни.

Он очень хороший художник-акварелист, много рисовал моих собак - у меня было два бостон-терьера и он рисовал их для меня. Он был очень добрым. А еще он отвратительно питался, ел только вредную американскую еду.

- Почему так?

Он из Огайо. И самого центра Америки. Разве могло быть по-другому? (смеется).

- Сегодня вас также знают, как активисту, борца за права женщин и справедливость. Трудно ли быть таким человеком?

Трудно. Но некоторые люди созданы для подобной борьбы, и я тоже. Я шла к этому всю жизнь. Это не приносит удовольствия, но это необходимо.

- И, насколько я понимаю, вы совершенно не жалеете о том, что заняли такую позицию?

Нет, ни капли. Мне жаль только, что Голливуд не поддержал меня, когда я помогла ему избавиться от большого количества мусора. Там ничем на это не ответили. Меня это ничуть не удивляет, но очень расстраивает. Поэтому мне жаль только, что люди вокруг так ведут себя.

- Со стороны может казаться, что вы совершенно бесстрашная, что у вас нет никаких слабостей, но ведь вы такой же живой человек. У вас есть чувства, эмоции. Чего вы боитесь?

Я всегда говорю - быть храброй - это не быть бесстрашной. Мне всегда страшно. Я не люблю страх, он сводит меня с ума. Но я борюсь с ним. Боялась высоты - выпрыгнула из самолета. Я стараюсь противостоять страху, преодолевать его, переставать бояться. И сегодня я уже намного меньше боюсь чего-либо, чем раньше.

- Напоследок задам вам несколько коротких вопросов. У вас наверняка есть плохая привычка, от которой вы хотели бы избавиться?

МакДональдз.

- Так разве это плохо? Обожаю его с детства.

Правда? Класс! Но вы все равно, наверное, не ходите туда три-четыре раза в неделю (смеется).

- Не хожу, соглашусь. Окей, есть ли что-нибудь такое, что вы просто обожаете? Любите больше всего на свете.

Обожаю мою собаку.

- А что-нибудь такое, что вы ненавидите?

Кориандр (кривится).

- Настоящий успех. Что это?

Хорошие отношения с людьми.

- Самая сумасшедшая вещь, которую вы делали в своей жизни?

О, боги… этот список очень велик, дружище.

- А что в его топе?

Я выходила голой на красную дорожку.

- Было дело. Ну и последний вопрос: если бы кто-нибудь обратился к вам за советом без привязки к чему-либо. Просто совет из жизни. Что бы вы на это ответили?

Быть смелым - не значит быть бесстрашным. Страшно? Значит, вы на верном пути.

Напомним, 10-й международный кинофестиваль в Одессе стартовал 12 июля. Его насыщенная мероприятиями программа продлится до 20 числа включительно. Генеральным медиапартнером фестиваля традиционно выступил канал "Украина". Автор фото - Ольга Покровская.

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