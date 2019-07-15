Отец-трансгендер моделей Дженнер взволновал поклонников своей внешностью: фото

Телезвезда и модель-трансгендер Кэйтлин Дженнер, в прошлом отец моделей Кендалл и Кайли Дженнер, взволновал поклонников своей внешностью.

На личной странице 69-летней знаменитости появился снимок со свадьбы звездных друзей. На нем Кэйтлин Дженнер запечатлена в синем платье с глубоким декольте, а также, как заметили поклонники, с "абсолютно неживым лицом".

"Самые прекрасные выходные, отмечаем настоящую любовь. Большие поздравления! Вечеринка с вами двумя никогда не заканчивается!" - написала она.

Менее чем за сутки снимок собрал более 60 тыс. лайков, при этом в комментариях собрались сотни похожих вопросов - что стало с лицом знаменитости?

"Кэйтлин, простите, но что с вашим лицом?", "Вы в порядке?", "Я никогда не пишу ничего подобного в комментариях, но сейчас и правда выглядите болезненно. Надеюсь, это просто неудачная фотография", "Кэйтлин, не узнала вас, печально", - указали в комментариях под снимком.

Напомним, Кейтлин Дженнер в прошлом была известна, как Уильям Брюс Дженнер, олимпийский чемпион по легкой атлетике и национальный герой США. Дженнер трижды был женат. Третьей супругой Уильяма стала Крис Кардашьян. В браке у них родились две дочери Кендалл и Кайли, спортсмен также стал отчимом для четырех детей Крис от прошлого брака - Кортни, Ким, Хлои и Роба. В 2015 году Уильям сменил пол и стал Кейтлин.

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