Лайм

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Отец-трансгендер моделей Дженнер взволновал поклонников своей внешностью: фото

В сети обсуждают нездоровый вид ТВ-знаменитости

понедельник, 15 июля 2019, 13:22
читати статтю українською

Телезвезда и модель-трансгендер Кэйтлин Дженнер, в прошлом отец моделей Кендалл и Кайли Дженнер, взволновал поклонников своей внешностью.

На личной странице 69-летней знаменитости появился снимок со свадьбы звездных друзей. На нем Кэйтлин Дженнер запечатлена в синем платье с глубоким декольте, а также, как заметили поклонники, с "абсолютно неживым лицом".

"Самые прекрасные выходные, отмечаем настоящую любовь. Большие поздравления! Вечеринка с вами двумя никогда не заканчивается!" - написала она.

Менее чем за сутки снимок собрал более 60 тыс. лайков, при этом в комментариях собрались сотни похожих вопросов - что стало с лицом знаменитости?

"Кэйтлин, простите, но что с вашим лицом?", "Вы в порядке?", "Я никогда не пишу ничего подобного в комментариях, но сейчас и правда выглядите болезненно. Надеюсь, это просто неудачная фотография", "Кэйтлин, не узнала вас, печально", - указали в комментариях под снимком.

Напомним, Кейтлин Дженнер в прошлом была известна, как Уильям Брюс Дженнер, олимпийский чемпион по легкой атлетике и национальный герой США. Дженнер трижды был женат. Третьей супругой Уильяма стала Крис Кардашьян. В браке у них родились две дочери Кендалл и Кайли, спортсмен также стал отчимом для четырех детей Крис от прошлого брака - Кортни, Ким, Хлои и Роба. В 2015 году Уильям сменил пол и стал Кейтлин.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Звезда сериала "Зачарованные" посетила международный кинофестиваль в Одессе

Еще одна ведущая "Орла и Решки" родила ребенка и показала его лицо

Звезда известной передачи поделилась снимком своего малыша

Клятвы и страстные поцелуи: Тодоренко показала видео со свадьбы с Топаловым

Пара показала ролик со своей свадебной церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: