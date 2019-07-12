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В купальнике и с цветными волосами: победительница Евровидения показала фото с концерта в Киеве

Нетта Барзилай блеснула фигурой на сцене

пятница, 12 июля 2019, 10:00
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Звезда Евровидения и победительница этого конкурса из Израиля, эпатажная Нетта Барзилай, удивила украинских поклонников. Певица вышла на сцену столичного фестиваля в коротком наряде.

Нетта выступила на популярном мероприятии Atlas Weekend. Там она утроила настоящее шоу, во время которого покрасовалась формами в откровенном костюме. Образ Нетты дополнили фиолетовые пряди в волосах и массивные серьги.

  • Арестованный в Швеции рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) вынужден отменить все запланированные концерты до конца июля этого года. Об этом со ссылкой на менеджмент артиста сообщили в Instagram организаторы испанского фестиваля Sonar Festival, где рэпер должен был выступить 19 июля. Примечательно, что на 13 число A$AP Rocky также был заявлен хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве, который ему тоже придется пропустить.

  • Тарифы на проезд в киевских такси выросла в несколько раз в связи с проведением в украинской столице фестиваля Atlas Weekend. "Уехать в ночь с ВДНХ желающих больше, чем таксистов в столице, а большой спрос всегда приводит к существенному повышению проезда", - пишет источник. Цены на проезд начинают резко расти начинается с 23:00.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Нетта Барзилай

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