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Известного голливудского актера нашли мертвым в машине

Вместе с ним был обнаружен его мертвый пес

вторник, 16 июля 2019, 09:55
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В США было найдено тело 70-летнего американского актера Чарльза Левина, который прославился благодаря фильмам голливудского режиссера Вуди Аллена.

Как сообщает CNN, вместе с ним был обнаружен его мертвый пес - мопс по кличке Мишка Бу. Отмечается, что Левин и его собака пропали около недели назад. После чего сын актера организовал поиски, в результате которых было обнаружено тело отца и его домашнего любимца.

Автомобиль голливудской звезды был обнаружен на заброшенной безлюдной дороге в штате Орегон. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Чарльз Левин сыграл в сериале "Сайнфелд", а также появился в таких фильмах, как "Манхэттен", "Без правил", "Проказник из психушки", "Человек в красном ботинке" и других.

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