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Упала со сцены: Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии

У актрисы диагностирован перелом ребер

пятница, 19 июля 2019, 09:47
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Знаменитая советская и российская актриса Инна Чурикова сильно травмировалась во время спектакля. 75-летняя артистка оступилась в темноте и упала со сцены.

Прибывшие на место врачи приняли решение об экстренной госпитализации. Чурикову доставили на скорой в институт Склифосовского, где диагностировали перелом двух ребер. Актрису поместили в реанимацию, состояние артистки оценивается как тяжелое, пишет ТАСС.

"Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжелое", - сказал инсайдер.

По словам очевидцев, Чурикова почувствовала себя плохо на сцене, она не удержала равновесие и упала вниз. Зрители помогли ей подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы артистку уже несли на руках.

Инна Чурикова известна по таким советским фильмам, как "Морозко" (роль Марфуши), "Неуловимые мстители" (Белокурая Жози), "В огне брода нет" (Таня Теткина), "Тот самый Мюнхгаузен" (баронесса Якобина фон Мюнхгаузен), "Ширли-мырли" (Прасковья Алексеевна Кроликова) и многим другим.

Кадр из фильма-сказки "Морозко"

  • Российский актер Юрий Кузнецов, который известен зрителю по сериалу "Улицы разбитых фонарей", попал в больницу в Санкт-Петербурге (РФ).
  • Ранее была госпитализирована советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова.

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