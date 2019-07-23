Скончался вслед за мамой: умер актер фильма "Спортлото-82"

В России на 60-м году жизни скончался актер Денис Кмит, известный зрителю по роли Павла в советской комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82".

О смерти артиста на своей странице в Facebook сообщил продюсер Вячеслав Шмыров. По его словам, Кмит более тридцати лет был прикован к инвалидному креслу из-за полученной травмы позвоночника. А три месяца назад из жизни ушла его мама.

Родился Денис Кмит 25 декабря 1959 года в Москве. Наибольшую известность ему принес культовый советский фильм "Спортлото-82". Он сыграл роль молодого человека Павла, жениха Татьяны.

Однако после триумфа в фильме Гайдая Дениса ждала непростая судьба. Кмит пошел в армию, где получил серьезную травму позвоночника. После этого актер до конца дней был прикован к инвалидному креслу.

В 1992 году Денис Кмит вернулся в профессию, сыграв Сашу Горчакова в фильме "Ка-ка-ду", а позже - картине "Поворот ключа" (Орленко-младший).

"Спортлото 82" (1982)

"Ка-ка-ду" (1992)

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