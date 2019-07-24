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Дженнифер Лопес - 50: бойфренд звезды поздравил певицу трогательным видео

Сегодня певица отмечает юбилей

среда, 24 июля 2019, 14:56
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В среду, 24 июля, американская певица и актриса Дженнифер Лопес отмечает юбилей - звезде исполняется 50 лет.

По этому случаю ее жених, 43-летний Алекс Родригес, записал романтическое видео из кадров их личной жизни. Ролик спортсмен выложил на своей странице в Instagram.

"С тех пор как мы вместе, ты каждый день даришь мне ощущение праздника. Спасибо за твои страсть, энергию, вдохновение и твое неустанное стремление быть успешной во всем. Ты лучшая партнерша, лучшая дочь, лучшая мать. Твои дети любят тебя, твои поклонники любят тебя, я очень люблю тебя. Давай же сделаем этот праздник незабываемым", - говорит на видео бойфренд именинницы.

Поздравление Алекса до слез растрогало Дженнифер, в комментарии под постом певица написала: "Я плачу. Я люблю нашу жизнь. Я очень сильно люблю тебя. Спасибо тебе за все, мой прекрасный мачо".

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Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес познакомились в 2005 году, когда певица еще была замужем за Марком Энтони. Их знакомство получило продолжение в 2017 году. В марте этого года бейсболист сделал певице предложение руки и сердца. Произошло это на Багамах. Алекс попросил Лопес стать его женой во время прогулки по берегу океана. Он встал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо.

Лопес и Родригес имеют четверых детей на двоих от предыдущих браков.

  • Ранее папарацци подловили американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес в весьма необычном образе. Знаменитость прогуливалась по Нью-Йорку с банным полотенцем на голове и в спортивном костюме.

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