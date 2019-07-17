В спортивном костюме и с полотенцем на голове: Дженнифер Лопес удивила образом для прогулки

Папарацци подловили американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес в весьма необычном образе. 49-летняя звезда прогуливалась по Нью-Йорку с банным полотенцем на голове и в спортивном костюме.

Соответствующие фото появились в Instagram. Свой образ знаменитость дополнила черными солнцезащитными очками и сланцами.

Что сподвигло Дженнифер появиться в таком образе на публике - неизвестно, но по снимкам видно, что остаться незамеченной она не хотела. Лопес вела себя достаточно спокойно, она приветливо махала фотографам рукой и посылала воздушные поцелуи.

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