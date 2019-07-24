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Умер легендарный американский актер, прославившийся в фильме "Бегущий по лезвию"

Ему было 75 лет

среда, 24 июля 2019, 21:02
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Легендарный американский и нидерландский актер Рутгер Хауэр, звезда фильма "Бегущий по лезвию", скончался в своем доме в Нидерландах.

Об этом сообщает Variety.

По словам агента Хауэра Стива Кениса, актер умер 19 июля после непродолжительной болезни, его похоронят в четверг, 25 июля.

Как известно, Хауэр родился 23 января 1944 года в Брекелене (Нидерланды). Он стал широко известен по роли в фильме "Бегущий по лезвию", который вышел в 1982 году. Также Хауэр снялся в фильмах "Ночные ястребы", "Слепая ярость", "Десятое королевство" и других. За роль Александра Печерского в "Побеге из Собибора" в 1987 году он получил Золотой глобус.

Всего за карьеру Рутгер Хаэур снялся более чем в 150 фильмах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России на 60-м году жизни скончался актер Денис Кмит, известный зрителю по роли Павла в советской комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82".

Также на 82-м году жизни скончался американский музыкант, автор песен и основатель групп The Meters и The Neville Brothers Арт Невилл.

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