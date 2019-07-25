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Настя Каменских показалась фанам в одном лишь белье: на этот раз певицу не критикуют за пошлость

Певица рассказала, как проходит ее обыкновенный день

четверг, 25 июля 2019, 11:30
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Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно поразила своим откровенным нарядом на сцене даже поклонников, поделилась в соцсети очередным личным фото.

В Instagram знаменитость опубликовала снимок из ванной комнаты, на котором позирует в одном лишь белье. Под фото Каменских ответила на популярные вопросы фолловеров о том, как проходит ее обычный день. На этот раз в профиле звезды обошлось без критики. Фолловеры восхищаются фигурой певицы.

"Наверняка вам интересно, как проходит мой день. Сейчас расскажу", - написала под снимком Каменских. В своем посте певица назвала себя человеком "тайм-менеджмента" - она не любит терять время понапрасну и живет по расписанию.

Фото знаменитости в комплекте белого белья лишь за первый час собрало более 140 тыс. лайков. В комментариях принялись обсуждать фигуру певицы и ее внешность в целом.

"А вот это уже красиво", "Другие дело, так на вас смотреть куда приятнее", "Красотка. Фигура шикарная", "Шикарная женщина", "Настя перестаньте одеваться на сцене как школьница и все будет отлично. Вы красивая девушка", - отметили под снимком.

Напомним, ранее в распоряжении the Lime оказался документ, из которого стало известно, когда Потап и Настя Каменских поженились на самом деле. Как оказалось, более чем полгода пара скрывала свой официальный брак.

  • Свадьба Насти Каменских и Потапа прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса.
  • После чего влюбленные на частном самолете отправились в свадебное путешествие. Свой медовый месяц новоиспеченные супруги провели в Турции.

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