Стало известно о смерти "Мисс Европы-2014": шесть лет модель боролась с тяжелой болезнью

Сербская модель и блогер Дияна Милойкович, бывшая королева красоты ("Мисс Сербия-2009" и "Мисс Европа-2014") умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как пишет Mirror, на момент смерти Милойкович было 33 года. Последние шесть лет знаменитость боролась с недугом, который оказался сильнее ее.

Последнее время Дияна Милойкович активно вела свою страницу в Instagram, в которой уже больше рассказывала не столько о своей насыщенной карьере, сколько о борьбе с болезнью. У 27-летней Дияны врачи диагностировали инвазивный рак матки, вскоре после этого метастазы поразили другие органы ее тела.

Вопреки мрачным прогнозам, девушке удалось прожить еще почти шесть лет. Как писала Дияна в соцсети, все эти годы она не жалела ни себя, ни сил и всячески пыталась жить полноценной жизнью.

Этим летом состояние модели сильно ухудшилось, Дияне срочно понадобилось переливание крови, однако и эта процедура не принесла желаемых результатов.

Поклонники и фолловеры чтут память Дияна Милойкович и вспоминают, как выглядела модель в лучшие годы своей карьеры.

На 76 году жизни умер голливудский актер Рутгер Хауэр. Незадолго до смерти звезда картин "Бегущий по лезвию", "Баффи", "Бэтмен: Начало" боролся с неизвестной болезнью.

Также на 82-м году жизни скончался американский музыкант , автор песен и основатель групп The Meters и The Neville Brothers Арт Невилл.

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