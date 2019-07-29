Рэп-звезда Alyona Alyona показала, какой была в детстве: фаны пытаются угадать ее возраст на фото

Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками в Instagram архивным фото. На нем еще подростком будущая знаменитость запечатлена в компании друзей.

Под снимком Alyona Alyona предложила фанам угадать, где она на фотографии, и сколько ей лет. Фото собрало более 9 тыс. лайков, в комментариях сотни фолловеров певицы называют свои варианты.

Похоже, угадать, кто из детей на фото Алена Савраненко, пользователям было не трудно. А вот с возрастом оказалось сложнее. Фолловеры певицы называют разные варианты, предполагая, что будущей звезде хип-хопа 10-14 лет.

"Ты просто пышка! Нет, ты пушка!", "Такой фотки даже у меня нет, офигеть", "Класс, думаю, лет 13 здесь", "А как узнать кто угадал?" - пишут под снимком.

Заинтриговать фанов певице удалось, а вот с ответами Alyona Alyona пока не спешит.

Недавно Alyona Alyona представила новое лирик-видео к песне "Якби я була не я" из своего дебютного альбома "Пушка". Автором анимационного ролика стал украинский художник и аниматор Сашко Даниленко, известный сотрудничеством с группами DakhaBrakha и ТНМК.

Ранее о дно из крупнейших изданий в США The New York Times включило Alyona Alyona (Алена Савраненко) в список 15 европейских артистов , на которых стоит обратить внимание.

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