Это слишком: в сети обсуждают провокационное фото Лободы из туалета с плакатом Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода, которая любит эпатировать публику своими выходками, снова оказалась в центре повышенного внимания.

На этот раз поводом для обсуждения в сети стал ее новый снимок, который исполнительница выложила в Instagram. На фото артистка запечатлена в туалете. Лобода сидит на унитазе, а на полу лежит плакат немецкой металл-группы Rammstein.

Чтобы еще больше подогреть к себе интерес, провокационный кадр она оставила без подписи. Поклонники звезды восприняли фото как намек - Светлана Лобода "послала" Тилля Линдеманна, с которым ей приписывают роман и общую дочь.

"Комент так и напрашивается: "да ср*ть я на тебя хотела!", "Типо послала его?", "Это обещанный сюрприз? Клали мы на этот Рамштайн", Посыл не понятен)) она ср*ть хотела на него?", "Да уж, это слишком!", "Фото несет смысл "мне на тебя поср*ть?!", "Видимо, что-то пошло не так", "Вообще кукушка поехала", "Намеки намеки. Ну мы поняли", - пишут фолловеры.

Ранее Светлана Лобода напугала своих поклонников, показав фото травмы. Исполнительница опубликовала снимок своих ног с большими синяками. Больше всего досталось левой ноге - в районе колена она даже почернела.

Бывшая жена рэпера Потапа, со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась в сети снимком, на котором запечатлена в объятиях лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

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