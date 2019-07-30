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Посвящаю эту песню тебе: Каменских на "Черноморских играх" спела для Потапа

Настя чувственно исполнила трек "Обіцяю"

вторник, 30 июля 2019, 12:04
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Популярная украинская исполнительница Настя Каменских выступила на известном детском фестивале "Черноморские игры", на котором в 2004 году стала обладательницей гран-при.

Певица стала гостьей последнего дня фестиваля, где исполнила свои знаменитые хиты. Одну из песен артистка посвятила своему мужу Потапу, пишет "КП" в Украине". По словам Насти, композиция "Обіцяю" является для нее особенной, так как в ней поется о чувствах любимому.

"Алексей, я посвящаю эту песню тебе. Я знаю, что ты сейчас смотришь фестиваль", - обратилась Каменских к мужу.

Певица также обратилась к юным вокалистам. "Я хочу пожелать участникам схватить удачу за крепкие орешки и держать ее очень крепко. Нужно идти вперед и не останавливаться ни при каких обстоятельствах", - сказала Настя со сцены.

Напомним, что Настя Каменских победила на "Черноморских играх" будучи 17-летней девушкой. В свое время этот путь также прошли Надя Дорофеева, Тина Кароль, MamaRika, Иван Дорн, Мика Ньютон, Юлия Войс и другие ныне популярные исполнители.

  • Украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, которая отгремела под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились почти год назад.

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