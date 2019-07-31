Звезда "Мстителей" собралась под венец: как выглядит пара

Американская актриса Элизабет Олсен, которая сыграла Алую Ведьму в фильмах Marvel ("Мстители", "Первый мститель") выходит замуж. Избранником 30-летней звезды стал музыкант Робби Арнетт.

О помолвке пары сообщило издание People, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что влюбленные обручились после трех лет знакомства.

Звезда супергеройских фильмов и фронтмен группы Milo Greene познакомились в 2016 году. А в марте 2017 года их знакомство переросло в роман. Спустя несколько месяцев влюбленные появились вместе на публике - на препати премии "Эмми".

Для Олсен это не первая помолвка. Элизабет собиралась замуж за актера Бойда Холбрука, но свадьба так и не состоялась. Пара неожиданно рассталась в конце 2014 года.

Известная своими скандальным имиджем украинская телеведущая Снежана Егорова, чей громкий развод с актером Антином Мухарским облетел едва ли не все таблоиды, в третий раз выходит замуж.

Под венец собралась и 25-летняя украинская певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась под псевдонимом Ассоль. Предложение руки и сердца девушка получила еще в мае прошлого года, а вот свадьбу влюбленные планируют сыграть в сентябре этого года.

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