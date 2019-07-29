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Не маловат ли купальник? Оля Полякова дразнит поклонников жаркими фото из отпуска

Певица не признается, куда сбежала от работы и суеты

понедельник, 29 июля 2019, 15:04
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Украинская поп-дива Оля Полякова дразнит своих поклонников в соцсети новыми фотографиями из отпуска. На них знаменитость позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее точеную фигуру.

Об отпуске певица сообщила под одним из снимков в Instagram, при этом не стала вдаваться в подробности и рассказывать, куда именно отправилась с семьей.

"У меня отпуск! Ураааааа!" - написала Полякова под снимком, на котором позирует в цельном черном купальнике.

Менее чем за сутки пост Поляковой собрал в соцсети более 80 тыс. комментариев. Под снимком фолловеры звезды оставили сотни хвалебных и шуточных комментариев: "Богиня", "Вау, вот это фигура", "Олечка, радуете своим цветущим видом", "А не маловат ли купальник в зоне бикини?", "Ух, горячо", - стали писать под постом.

Раз в несколько часов артистка также публикует свежие фото в "сториз". На них Полякова также позирует в купальнике, показывает живописные локации, однако не раскрывает подробностей о том, куда именно решила сбежать от работы и суеты.

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