Не маловат ли купальник? Оля Полякова дразнит поклонников жаркими фото из отпуска

Украинская поп-дива Оля Полякова дразнит своих поклонников в соцсети новыми фотографиями из отпуска. На них знаменитость позирует в стильном купальнике, который подчеркивает ее точеную фигуру.

Об отпуске певица сообщила под одним из снимков в Instagram, при этом не стала вдаваться в подробности и рассказывать, куда именно отправилась с семьей.

"У меня отпуск! Ураааааа!" - написала Полякова под снимком, на котором позирует в цельном черном купальнике.

Менее чем за сутки пост Поляковой собрал в соцсети более 80 тыс. комментариев. Под снимком фолловеры звезды оставили сотни хвалебных и шуточных комментариев: "Богиня", "Вау, вот это фигура", "Олечка, радуете своим цветущим видом", "А не маловат ли купальник в зоне бикини?", "Ух, горячо", - стали писать под постом.

Раз в несколько часов артистка также публикует свежие фото в "сториз". На них Полякова также позирует в купальнике, показывает живописные локации, однако не раскрывает подробностей о том, куда именно решила сбежать от работы и суеты.

Украинская поп-исполнительница Злата Огневич, на которую ранее напал неизвестный мужчина с угрозами, вновь пожаловалась на его преследования.

Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма сообщил о трагедии в семье. Поклонники в сети оставляют свои соболезнования и слова поддержки.

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