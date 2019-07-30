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Полякова полностью разделась перед незнакомцем и искупалась голышом

Певица наслаждается отдыхом с мужем и дочками

вторник, 30 июля 2019, 16:12
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Популярная украинская певица Оля Полякова, которая отправилась на отдых с семьей, продолжает радовать поклонников пикантными кадрами.

35-летняя знаменитость сходила в баню, а после голышом искупалась в водоеме. Соответствующие видео появились в Instagram Stories звезды.

На кадрах ролика Полякова лежит в парилке абсолютно голая, даже не прикрывшись полотенцем. За ее спиной стоит банщик, который бьет ее веником.

Второе видео - не менее пикантное, его снимала старшая дочь певицы Маша. Полякова плавает в водоеме без купальника и просит дочь не уходить, так как ее "может утянуть большая рыба".

  • Ранее Оля Полякова, которая в этом году стала судьей вокального проекта "Х-фактор" на канале СТБ, уже со старта решила затмить собой не менее эффектную коллегу по цеху, певицу Настю Каменских.
  • Также смотрите пикантный снимок Насти Каменских, на котором позирует в одном лишь белье. На этот раз в профиле звезды обошлось без критики.

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