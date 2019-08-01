Постер из 80-х: Олег Винник позабавил сеть архивным фото из юности

Популярный украинский исполнитель, композитор, автор песен и покоритель женских сердец Олег Винник, который отпраздновал свое 46-летие, показал, как выглядел в юности.
Архивный снимок певец обнародовал в личном микроблоге. Голубоглазый блондин позирует на фото в клетчатой рубашке и с модной на то время прической. "Не важно, сколько тебе лет. Важно – на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни", – гласит подпись к снимку.
Фотография из домашнего архива повеселила поклонников артиста, не удержались и коллеги Винника - артисты Оля Полякова и Александр Пономарев. Многие фанаты не узнали певца, о чем поспешили написать в комментариях под снимком.
- Ранее свое юношеское фото показал солист популярной украинской группы DZIDZIO Михаил Хома. На снимке певец запечатлен без бороды, которая уже стала главной фишкой его образа.
- Олег Винник решился на небольшие перемены во внешности - певец сбрил бороду. Фото нового образа 45-летний артист обнародовал на своей странице в Instagram.
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