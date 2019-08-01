Постер из 80-х: Олег Винник позабавил сеть архивным фото из юности

Популярный украинский исполнитель, композитор, автор песен и покоритель женских сердец Олег Винник, который отпраздновал свое 46-летие, показал, как выглядел в юности.

Архивный снимок певец обнародовал в личном микроблоге. Голубоглазый блондин позирует на фото в клетчатой рубашке и с модной на то время прической. "Не важно, сколько тебе лет. Важно – на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни", – гласит подпись к снимку.

Фотография из домашнего архива повеселила поклонников артиста, не удержались и коллеги Винника - артисты Оля Полякова и Александр Пономарев. Многие фанаты не узнали певца, о чем поспешили написать в комментариях под снимком.

Ранее свое юношеское фото показал солист популярной украинской группы DZIDZIO Михаил Хома. На снимке певец запечатлен без бороды, которая уже стала главной фишкой его образа.

Олег Винник решился на небольшие перемены во внешности - певец сбрил бороду. Фото нового образа 45-летний артист обнародовал на своей странице в Instagram.

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