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Какую песню Олег Винник написал для тебя, волчица: забавный тест ко дню рождения сердцееда

Любимцу украинский женщин исполняется 46

среда, 31 июля 2019, 12:24
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В среду, 31 июля, украинский поп-певец и сердцеед Олег Винник отмечает свой 46 день рождения. Магнетизм артиста, способность достучаться до женских сердец лишь несколькими строками не поддается объяснению даже с научной стороны. Его песни - пули для женских сердец. И сегодня мы решили узнать, какая из них была написана специально для вас.

The Lime подготовил для поклонников Олега Винника короткий тест, в котором предстоит ответить на несколько вопросов и узнать, какие же строки певца и композитора были предназначены именно вам. И не забывайте, что все это лишь шутки и юмор.

Напомним, в ноябре 2018 года Олег Винник стал первым украинским артистом, которому удалось собрать подряд два аншлага в столичном Дворце спорта. Да и в целом певец является одной из немногих отечественных звезд, активно собирающих концерты стадионных масштабов. В том же году на четвертой ежегодной музыкальной премии M1 Music Awards Олег Винник стал обладателем главной номинации "Певец года".

  • Пользователи Instagram активно обсуждают совместное фото украинского шоумена и композитора Андрея Данилко (Верки Сердючки) со звездой голливудских боевиков Джейсоном Стэтхэмом. И нет, это не фотошоп. Они правда снимались в кино.

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