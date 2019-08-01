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Умер легендарный режиссер бродвейских спектаклей

Харольд Принс скончался после продолжительной болезни

четверг, 1 августа 2019, 09:45
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На 92-м году жизни скончался знаменитый режиссер и продюсер Харольд Принс. С его именем связана вся история Бродвея, именно Харольд Принс подарил миру такие шедевры, как "Вестсайдская история", "Кабаре" и другие мюзиклы.

О смерти режиссера сообщило издание AP. Отмечается, что Принс умер после продолжительной болезни в Рейкьявике (Исландия).

Харольд Принс являлся постановщиком более 60-ти бродвейских мюзиклов, в том числе "Скрипач на крыше", "Эвита", "Призрак Оперы". Он известен сотрудничеством с такими композиторами, как Эндрю Ллойд Уэббер и Стивен Сондхайм.

За свою карьеру режиссер получил рекордное число высшей театральной премии Tony Awards - 21. Свою первую премию Принс получил в 1955 году за мюзикл "Пижамная игра".

Достижения Харольда в развитии театрального искусства были отмечены также Наградой Центра Кеннеди за вклад в американскую культуру, Национальной медалью США в области искусств, наградой Американской Академии достижений.

У режиссера остались жена, дочери Джуди и Дейзи, сын Чарльз и внуки Фиби, Люси и Феликс.

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