Такая смешная: сеть позабавил неудачный кадр с медового месяца Насти Каменских

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новым снимком из Италии, где они вместе с Потапом проводят свой второй медовый месяц.

Фотография, которую она выложила в своем Instagram, сделана на борту шикарной яхты. Певица позирует в бикини, поверх которого надела прозрачную сетку. На первый взгляд Настя выглядит на снимке довольно сексуально, если бы не выражение лица. Оно и стало поводом для шуток в сети.

"Поплыла Настюша малеха", "Чет тебя накрыло, мать", "Что с лицом?", "Кураж по полной программе", "Ахахахахах, только проснулась да еще и солнце в лицо", "Такая смешная, фото не особо удачное правда", "С похмелья?", "Отдых это тоже тяжкий труд", "Мартини забродило", "Укачало что-ли", - посмеялись комментаторы.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников яркими снимками с отдыха в Италии. Исполнительница опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время прогулки на роскошной яхте.

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