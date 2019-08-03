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Полуобнаженная Дорофеева похвасталась отдыхом на роскошной яхте

Свои летние каникулы певица проводит в Италии

суббота, 3 августа 2019, 11:56
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Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева продолжает радовать поклонников яркими снимками с отдыха в Италии.

Исполнительница опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время прогулки на роскошной яхте. В кадре 29-летняя знаменитость позирует в эффектном красном купальнике с открытой спиной, демонстрируя свои подтянутые ягодицы. "Яхта, август. И мы с тобою влюблены", - прокомментировала фото Дорофеева словами из песни.

Поклонники певицы рассыпались в комплиментах, отмечая роскошное тело звезды. "Ты идеально сочетаешься с яхтой", "Кайфовая попа", "Красивое тело", "Горячий орех", "Русалка", "Офигенная", "Шикарно и роскошно", "Вот это кадр", "Слишком жарко", "Шикарное тело", - восхищаются фаны в комментариях под фото.

Надя Дорофеева улетела в отпуск с мужем, певцом и телеведущим Владимиром Дантесом и друзьями. Чтобы набраться сил перед концертами певица отдыхает на яхте, пьет латте и прогуливается по живописным итальянским улицам.

  • Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) отдыхает в Италии в компании мужа Потапа и звездных друзей - Позитива и его жены.
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